Кремлівський диктатор любить дорогі речі.

Російський президент Володимир Путін знову відзначився.

Як пише видання "Верстка", на мітингу на честь незаконного "приєднання" окупованих регіонів України Путін виступав у куртці Brioni за 435 тисяч рублів.

Brioni - один з улюблених брендів президента РФ, пишуть журналісти.

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Ще один фаворит Путіна - італійський будинок моди Loro Piana. У пуховику цього бренду вартістю 1,5 млн рублів Путін звертався до народу на мітингу в "Лужниках" в березні - після початку вторгнення в Україну.

Спроба анексії українських територій

Як писав УНІАН, 30 вересня Путін оголосив про незаконну анексію українських територій, пізніше ввечері на Красній площі відбувся "патріотичний" мітинг з рашистськими артистами, триколором і пропагандистами.

Захід відвідало понад 100 тисяч осіб. Концерт в Офісі президента України назвали "пеклом", зазначивши, що"зло не залишиться безкарним".

Світ не визнає відчуження Росією чотирьох українських областей, осторонь залишилися навіть найближчі союзники Москви.

Вже наступного дня ЗСУ звільнили Лиман на Донеччині, яка нібито війшла до складу РФ.

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, таким чином Путін хоче заморозити конфлікт, стабілізувавши становище РФ на лінії фронту, щоб через кілька років з новою силою напасти на Україну, але вже маючи територіальну перевагу.

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