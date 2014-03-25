У Києві вшанують пам'ять Чорновола до 15 роковин із дня його загибелі

08:17, 25 березня 2014
Суспільство
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У Києві вшанують пам'ять політику В’ячеславу Чорновола до 15 роковин із дня його загибелі.

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О 8:30 відбулося покладаяння квітів до пам’ятника В’ячеславу Чорноволу, що розташований на вулиці Грушевського. Крім того, о 9 годині ранку провели панахида на могилі Чорновола на Байковому кладовищі, повідомляє прес-служба Народного руху України.

О 10 годині відбулося вшанування пам’яті на місці загибелі Чорновола на Бориспільське шосе.

В'ячеслав Чорновіл  — український політик, діяч руху опору проти русифікації та національної дискримінації українського народу, політичний в'язень СРСР. Провідник українського національно-демократичного визвольного руху кінця 80-х — 90-х років.

Загинув 25 березня 1999 року за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Деяківважають, що Чорновола прибрали як конкурента на президентських виборах.

Герой України, лідер Народного Руху України В`ячеслав Чорновіл в квітні 1988 р.
Герой України, лідер Народного Руху України В`ячеслав Чорновіл в квітні 1988 р. / 
Герой України, лідер Народного Руху України В`ячеслав Чорновіл, в 1997 р.
Герой України, лідер Народного Руху України В`ячеслав Чорновіл, в 1997 р. / 
Народний депутат В`ячеслав Чорновіл під час зустрічі з виборцями, в 1997 р.
Народний депутат В`ячеслав Чорновіл під час зустрічі з виборцями, в 1997 р.  / 
В'ячеслав Чорновіл с дружиною Атеною Пашко на демонстрації 1 травня 1996 р.
В'ячеслав Чорновіл с дружиною Атеною Пашко на демонстрації 1 травня 1996 р.  / 
Учасники церемонії прощання з лідером Народного Руху України В`ячеславом Чорновілом, в у понеділок, 29 березня 1999 р.
Учасники церемонії прощання з лідером Народного Руху України В`ячеславом Чорновілом, в у понеділок, 29 березня 1999 р.  / 
Місце загибелі лідера Народного руху України В'ячеслава Черновола на шоссе Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 р.
Місце загибелі лідера Народного руху України В'ячеслава Черновола на шоссе Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 р. / 
Микола Мошик, крайовий кобзар Сумського козачого полку грає під час мітингу - реквієму біля Козацького Хреста, встановленого на місці загибелі лідера Народного руху України, народного депутата України В'ячеслава Чорновола на трасі Бориспіль-Золотоноша в н
Микола Мошик, крайовий кобзар Сумського козачого полку грає під час мітингу - реквієму біля Козацького Хреста, встановленого на місці загибелі лідера Народного руху України, народного депутата України В'ячеслава Чорновола на трасі Бориспіль-Золотоноша в н / 
Координатор Ради опозиційних сил Черкащини Леонід Даценко змінює напис на табличці з назвою вулиці Енгельса на Чорновила, в Черкасах, у п'ятницю, 23 березня 2012 р. Цього дня представники опозиційних партій Черкащини самовільно міняли написи на табличках
Координатор Ради опозиційних сил Черкащини Леонід Даценко змінює напис на табличці з назвою вулиці Енгельса на Чорновила, в Черкасах, у п'ятницю, 23 березня 2012 р. Цього дня представники опозиційних партій Черкащини самовільно міняли написи на табличках  / 
Син лідера Народного Руху України В'ячеслава Чорновола Тарас (ліворуч) молиться біля тільки що освяченого Козацького Хреста, встановленого на місці загибелі його батька на шосе Бориспіль-Золотоноша в понеділок, 18 жовтня 1999 р.
Син лідера Народного Руху України В'ячеслава Чорновола Тарас (ліворуч) молиться біля тільки що освяченого Козацького Хреста, встановленого на місці загибелі його батька на шосе Бориспіль-Золотоноша в понеділок, 18 жовтня 1999 р. / 
Адвокат Валерій Кузьменко, праворуч, і його підзахисний, водій КамАЗу Володимир Куделя під час розгляду кримінальної справи за звинуваченням водія вантажівки КамАЗ Володимира Куделі в загибелі колишнього лідера партії ''Народний рух України'' В’ячеслава Чор
Адвокат Валерій Кузьменко, праворуч, і його підзахисний, водій КамАЗу Володимир Куделя під час розгляду кримінальної справи за звинуваченням водія вантажівки КамАЗ Володимира Куделі в загибелі колишнього лідера партії "Народний рух України" В’ячеслава Чор / 
Покладання квітів до пам'ятника лідерові партії Народний Рух України Вячеслава Чорновола з нагоди 19-ї річниці заснування партії, в Києві, у суботу, 6 вересня 2008 р.
Покладання квітів до пам'ятника лідерові партії Народний Рух України Вячеслава Чорновола з нагоди 19-ї річниці заснування партії, в Києві, у суботу, 6 вересня 2008 р. / 
Президент України Леонід Кучма цілує руку Атені Пашко, вдові лідера Народного руху України, народного депутата України В'ячеслава Чорновола під час панахиди на Байковому цвинтарі в неділю, 25 березня 2001р., у Києві.
Президент України Леонід Кучма цілує руку Атені Пашко, вдові лідера Народного руху України, народного депутата України В'ячеслава Чорновола під час панахиди на Байковому цвинтарі в неділю, 25 березня 2001р., у Києві.  / 
Активісти миють пам'ятник В'ячеславу Чорноволу на вулиці Грушевського в Києві, в суботу, 1 березня 2014 р.
Активісти миють пам'ятник В'ячеславу Чорноволу на вулиці Грушевського в Києві, в суботу, 1 березня 2014 р. / 

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