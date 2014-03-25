У Києві вшанують пам'ять Чорновола до 15 роковин із дня його загибелі

О 8:30 відбулося покладаяння квітів до пам’ятника В’ячеславу Чорноволу, що розташований на вулиці Грушевського. Крім того, о 9 годині ранку провели панахида на могилі Чорновола на Байковому кладовищі, повідомляє прес-служба Народного руху України.

О 10 годині відбулося вшанування пам’яті на місці загибелі Чорновола на Бориспільське шосе.

В'ячеслав Чорновіл — український політик, діяч руху опору проти русифікації та національної дискримінації українського народу, політичний в'язень СРСР. Провідник українського національно-демократичного визвольного руху кінця 80-х — 90-х років.

Загинув 25 березня 1999 року за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Деяківважають, що Чорновола прибрали як конкурента на президентських виборах.