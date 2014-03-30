На Донеччині молдавський мікроавтобус потрапив у ДТП, є загиблі

На Донеччині мікроавтобус із молдавськими номерами потрапив у ДТП.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що ДТП сталося 30 березня о 02:30 поблизу с. Лебединське Новоазовського району, на 658 км автодороги Одеса – Мелітополь – Новоазовськ.

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"Мікроавтобус “Mercedes-Benz Sprinter” (Республіка Молдова) з’їхав в кювет і зіткнувся з деревом", - наголошується у повідомленні.

Внаслідок ДТП п'ятеро осіб загинули та 16 осіб постраждали. Травмованих з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до лікарень Новоазовська.

У прес-службі ДСНС не уточнили, чи є серед загиблих і постраждалих іноземці.