Усі постраждалі в масштабній ДТП на Донеччині - громадяни Молдови

Усі загиблі та постраждалі в ДТП на Донеччині - громадяни Республіки Молдова.

Про це повідомляє Управління інформаційної політики та з питань преси Донецької облдержадміністрації із посиланням на департамент охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації.

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Усі постраждалі, 16 осіб, госпіталізовані до маріупольських міськлікарень № 4 (12 потерпілих), № 5 (3 потерпілих), а також до лікарні швидкої медичної допомоги (1 потерпілий). З них троє - у важкому стані, 13 - в стані середнього ступеню важкості.

Доставленим в лікарні екстрена медична допомога надається безкоштовно в повному обсязі, наголошують в ОДА.

Як стало відомо раніше, в дорожньо-транспортній пригоді, що сталася сьогодні у 2.30 в Новоазовському районі, загинули п'ять осіб.