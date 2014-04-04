Найбільше довгострокових шенгенських віз українцям видають Словаччина, Угорщина та Польща, найменше віз із тривалим терміном дії видають Греція, Швеція, Португалія та Іспанія.

Про це керівник Громадської ініціативи «Європа без бар’єрів» Ірина Сушко повідомила на прес-конференції в УНІАН.

Читайте такожУкраїна посіла друге місце у рейтингу за кількістю поданих заяв на отримання шенгенської візи

Серед країн Шенгенської зони, які видають українцям найбільше довгострокових віз, - Словаччина (64,4%), Угорщина (62,8%), Польща (55,2%), Австрія (47,7%), Чехія (44,2%). Проте найбільше довгострокових віз українцям видає Велика Британія – понад 93%, оскільки має власні закони, котрі суттєво відрізняються від норм Шенгенської зони.

Найменше віз із тривалим терміном дії видають Греція (6,6%) (до Греції українці їдуть переважно як туристи, і консульство не має права видавати довгострокові візи), Швеція (14,6%), Португалія та Іспанія - по 18%, Німеччина – 20,6%, Латвія – 28,4%.

Читайте такожЗ 28 квітня громадяни Молдови зможуть виїжджати до ЄС за біопаспортами

Рейтинг вираховувався за кількістю віз, які видали консульства, терміном понад 90 днів у 2013 році.

Опитування проводила громадська організація «Європа без бар’єрів» в рамках проекту «Оцінювання динаміки візово-міграційної практики країн Європейського Союзу в Україні та громадський вплив на її зміни». Всього було опитано 1,8 тис. осіб.