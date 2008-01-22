У Херсонській області оголосили штормове попередження

В Херсонській області через сильний туман оголошено штормове попередження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Херсонської облдержадміністрації, вдень 22 січня по Херсону очікується збереження туманів з видимістю 200-500 м. Вітер нестійкий 2 м/с. Температура повітря 2° тепла.

Загалом по області синоптики прогнозують на 22 січня таку погоду: хмарно, вночі та вранці дощ, вдень місцями невеликий дощ. Туман. Місцями сильний. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі від 0° до 5° тепла, вдень від 3° до 8° тепла.