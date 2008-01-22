Син високопосадовця спричинив зіткнення 11 машин в Одесі

Понад 160 підписів зібрала ініціативна група одеситів під зверненням до керівництва країни із закликом взяти під контроль хід розслідування причин і обставин найбільшої дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 12 січня на вулиці Вільямса, внаслідок якої загинула одна людина і четверо дістали травми.

Як передає кореспондент УНІАН, винуватцем нічного зіткнення 11 автомашин, чотири з яких не підлягають відновленню, співробітники ДАІ називають 18-річного водія автомобіля «Тойота Прадо» - сина одного з керівників Одеської обласної ради. Проведена експертиза показала, що студент-третьокурсник Одеської національної юридичної академії перебував на момент аварії в нетверезому стані.

За словами представників ініціативної групи, організувати збір підписів їх спонукало та обставину, що останніми роками діти і родичі багатьох високопоставлених чиновників часто ухиляються від відповідальності за подібні злочини, а порушені справи через деякий час «розсипаються або їх спускають на гальмах».

Юрист Володимир СУДАКОВ заявив, що готовий надати безкоштовну правову допомогу потерпілим, які вимагають справедливого покарання винуватця події».

У зверненні, адресованому також генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ, міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ, міститься прохання «особисто простежити за дотриманням чинного законодавства при проведенні досудового слідства, не допустити порушення прав потерпілих і тиску на очевидців злочину».

Ініціатори збору підписів мають намір сьогодні відправити звернення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв`язків Управління МВС України в Одеській області, новий начальник облуправління міліції Богдан КЕРНИЦЬКИЙ, у свою чергу, контролюватиме хід розслідування кримінальної справи, за якою зараз проводиться п`ять експертиз.

За даними Департаменту зі зв`язків громадськістю МВС України, щодо водія «Тойота Прадо» слідчим управлінням ГУМВД України в Одеській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 286 частини 2 Кримінального кодексу України.

На період слідства з нього взято підписку про невиїзд. Зараз підозрюваний перебуває на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні обласної лікарні і постійно спілкується зі слідчим у цій справі.