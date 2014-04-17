У Кличка закликали «піднімати з руїн військово-промисловий комплекс країни»

Член комітету з питань нацбезпеки та оборони, депутат від партії «УДАР» Ігор Побер коментує завдання, поставлені лідером Удару.

«У нас є завод «Артем» – унікальне підприємство з виробництва ракет класу «повітря-повітря». Є Дарницький бронетанковий ремонтний завод, який займається ремонтом і модернізацією бронетранспортерів та іншої техніки. Військові замовлення для різних країн виконує київський завод «Ленінська кузня». Розробками в галузі військової техніки успішно займаються конструкторське бюро «Арсенал» і держпідприємство «Мікротек». Але це тільки найвідоміші підприємства в місті Києві. Є необхідність і можливість відродити і забезпечити держзамовленнями для потреб української армії цілу низку інших підприємств як у Києві, так і в інших регіонах країни», – сказав народний депутат.

Він нагадав, що лідер партії «УДАР» Віталій Кличко вже заявив у парламенті країни про необхідність розробити програму відновлення підприємств ВПК і дати їм можливість виробляти військову продукцію для оборонних комплексів української держави. «Я вірю в те, що після перемоги на виборах у Києві йому як меру не бракуватиме волі і важелів впливу, щоб домогтися від уряду ухвалення такої програми і реанімувати заводи країни, почавши з Києва. А якщо уряд цього не зробить, будемо вирішувати питання через парламент. Фракція «УДАР» підготує потрібний законопроект, і всі демократичні сили його підтримають», – заявив нардеп в інтерв'ю газеті «Сегодня».

Відповідаючи на питання про кошти на високовартісні держзамовлення, член комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони сказав: «Будемо знаходити кошти у будь-який спосіб і піднімати з руїн військово-промисловий комплекс країни. А це якраз дозволить швидше підняти економіку, допоможе забезпечити роботою і зарплатою велику кількість людей».