У Львові влаштували спільний Великодній сніданок для малозабезпечених городян

Сьогодні у Львові відбувся спільний Великодній сніданок для малозабезпечених мешканців міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, традиційний Великодній сніданок для малозабезпечених у Львові був облаштований на подвір’ї школи №62. До святкового спільного столу прийшли майже 300 осіб, кожен з присутніх після сніданку отримав святковий пакунок з паскою, ковбасою, домашнім сиром, маслом, соком (середня вартість набору - 95 грн).

Перед сніданком відбулась спільна молитва та посвячення страв. Усіх присутніх з Великоднем привітав міський голова Львова Андрій Садовий.

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В.о. начальника управління соціального захисту Львівської міськради Ігор Кобрин зазначив, що святкових наборів вистачило усім бажаючим.

«Люди, які сьогодні прийшли на спільний сніданок, - це малозабезпечені львів‘яни, які опинились у складних життєвих обставинах. Ми завжди стараємося не залишити поза увагою жодну людину, щоб у це світле свято Христового Воскресіння кожна людина була у родинному колі. Також для бездомних був організований святковий сніданок у Центрі обліку та перебування бездомних громадян. Сьогодні ми запрошували 200 малозабезпечених городян, але прийшло набагато більше – приблизно 300 осіб. Однак великодніх гостинців вистарчило усім», - сказав він.