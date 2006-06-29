У найближчі дні погода зміниться

Завтра на території України очікуються короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, без опадів буде лише у Криму та Приазов’ї.

Температура вночі у західних областях становитиме 11-16°, на решті території 17-22°; вдень 23-28°, у південній та східній частині 27-32°, в Криму та Приазов’ї до 35°.

1-2 липня у західних областях хмарна погода з проясненнями, дощі, місцями грози, град, вдень 2 липня окремі короткочасні дощі, 1 липня в Карпатах сильні зливи. Температура вночі 12-17°, вдень 15-20°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише 1 липня в Криму, а вночі і у південних та східних областях короткочасні дощі, місцями грози, град. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°, вдень 20-25°, 1 липня у південній частині 25-30°.

3-4 липня без опадів, лише вдень 4 липня у східній частині очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Температура вночі 12-18°, на узбережжі 19- 22°, вдень 20-26°, 4 липня у південній частині до 28°.

Завтра у Києві та області вночі пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, вдень переважно без опадів. Температура у Києві вночі 18-20°, вдень 25-27°; по області вночі 17-22°, вдень 23-28°.

1-2 липня мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 20-25°.

3-4 липня без опадів, температура істотно не зміниться.