Перший радянський фільм жахів святкує 40-річчя

Екранізація гоголівського “Вія” радянськими режисерами вважалася однією з найстрашніших картин європейського кіно шістдесятих, пише видання “Телескоп”. Хоча у фільмі пролилася тільки одна капля крові – коли відьма-панночка, лякаючи бурсака, пустила криваву сльозу.

“Вій” втрутився у долі акторів поза знімальним майданчиком. Найбільше дісталося виконавиці ролі відьми Наталі Варлей, яка у фільмі лежала у труні. Після зйомок життя акторки пішло шкереберть. Лише після того, як Варлей охрестилася, містика скінчилась.

ICTV