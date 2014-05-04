Сьогодні у Данії стартує пісенний конкурс Євробачення

4 травня, на сцені B&W Hallerne в Копенгагені відбудеться відкриття пісенного конкурсу Євробачення. У конкурсі братимуть участь представники 37 країн-учасниць, йдеться у повідомленням на сайті конкурсу.

Девіз цьогорічного Євробачення - Приєднуйся до нас (JoinUs). Півфінали конкурсу пройдуть 6 і 8 травня, фінал - 10 травня.

Україну на конкурсі представляє Марія Яремчук.