П`яні росіяни в`їхали в Україну, збивши шлагбаум

На Сумщині двоє росіян намагалися автомобілем в’їхати до України, уникнувши прикордонного огляду.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків із громадськістю Державної прикордонної служби України, 23 січня співробітники пункту пропуску “Велика Писарівка” помітили, що з боку російського перепускного пункту “Грайворон” у напрямку України на великій швидкості, ігноруючи знаки обмеження і “лежачі поліцейські”, мчить автомобіль ВАЗ. Щоб не дозволити порушникам незаконно в’їхати до України, прикордонники застосували засоби примусової зупинки.

В салоні автомобіля перебували двоє чоловіків у нетверезому стані, які назвалися громадянами Росії. Лише один із затриманих мав документ – посвідчення водія. Згодом з’ясувалося, що після того, як порушників з російського боку пропустили в пункт пропуску “Грайворон”, вони одразу ж рушили на смугу для вантажівок, а відтак, збивши шлагбаум, – в бік України.

Зловмисники затримані, ведеться слідство.