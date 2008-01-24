МЗС РФ: терміни і вартість перебування ЧФ у Криму не підлягають перегляду

Росія і Україна погодили питання інвентаризації майна Чорноморського флоту РФ, що базується на території України, заявив статс-секретар - заступник міністра закордонних справ РФ Григорій КАРАСІН.

Він повідомив, що тепер слід зайнятися інвентаризацією майна, яке знаходиться у віданні Росії, передає NEWSru.

"Інвентаризація майна Чорноморського флоту РФ, що базується на території України, розпочнеться найближчим часом - у лютому-березні", - сказав Г.КАРАСІН журналістам у четвер у Москві за підсумками засідання українсько-російської підкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту.

Г.КАРАСІН також торкнувся теми термінів і вартості перебування Чорноморського флоту в Криму і висловив думку, що вони не підлягають перегляду. "Предмет договору, вартість і терміни чітко зафіксовані і підлягають неухильному виконанню. Ми виходили з міжнародного права, і виходитимемо з нього й надалі", - сказав російський дипломат.

У свою чергу, заступник глави МЗС України Костянтин ЄЛІСЕЄВ зазначив, що сторонам при вирішенні питань Чорноморського флоту необхідно прагнути уникати емоцій. "Ми бачимо українсько-російські відносини прагматичними, рівноправними і добросусідськими", - сказав К.ЄЛІСЕЄВ.

За його словами, без нормальних відносин з Росією Україна не зможе вибудовувати свою євроінтеграційну політику. "Росія була, є і буде нашим головним стратегічним партнером. Ніколи відносини з Росією не стануть розмінною монетою для контактів з іншими країнами", - підкреслив заступник глави МЗС України.