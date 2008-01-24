У колонії Донецька сталася спроба групового самогубства

У виправній колонії №124 у Донецьку, в якій перебувають на лікуванні засуджені, здійснено спробу групового самогубства.

Як повідомляє Інтернет-видання "Острів" із посиланням на власні джерела, сьогодні близько 17.00 у міжобласній лікарні на території Донецької виправної колонії №124, де проходять лікування позбавлені волі, троє ув`язнених здійснили спробу самогубства на знак протесту проти їхнього побиття співробітниками виправної колонії.

Про стан здоров`я ув`язнених поки не відомо.

Крім того, відомо, що ув`язнені вимагали допустити до них відомого донецького адвоката Сергія САЛОВА.