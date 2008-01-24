Гендиректор СОТ запросив Президента України на Генеральну раду

Генеральний директор Світової організації торгівлі Паскаль ЛАМІ запросив Президента України Віктора ЮЩЕНКА взяти участь у засіданні Генеральної ради СОТ, яке відбудеться 5-6 лютого в Женеві. Про це повідомляє прес-служба Президента України.

У Давосі під час зустрічі з генеральним директором Світової організації торгівлі В.ЮЩЕНКО наголосив, що приєднання України до СОТ є одним із головних пріоритетів зовнішньоекономічної політики держави. Україна розглядає своє членство у СОТ як важливий необхідний крок до забезпечення сталого економічного зростання країни та її інтеграції у світову економічну систему, відзначив на початку зустрічі Президент України. На думку глави держави, сьогодні немає перешкод для набуття Україною повноправного членства в СОТ. Завершуються переговори на двосторонньому рівні та закінчується узгодження звіту Робочої групи.

В.ЮЩЕНКО висловив подяку П.ЛАМІ за підтримку зусиль України на шляху до СОТ і висловив сподівання на сприяння генерального директора СОТ у завершенні цього процесу. «Переконаний, що завтра відбудеться офіційне засідання, на якому буде схвалено звіт Робочої групи», – зазначив Президент. Окремо В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що питання про приєднання України до СОТ буде позитивно розглянуто на засіданні Генеральної ради СОТ 5-6 лютого.

Під час переговорів співрозмовники наголосили на тому, що всі зобов’язання, взяті Україною в переговорному процесі, будуть виконані належним чином. Також глава держави зазначив, що після вступу до СОТ Україна планує невідкладно розпочати переговори з ЄС щодо укладання угоди про вільну торгівлю.

Під час зустрічі Гендиректор СОТ запросив Президента України взяти участь у засіданні Генеральної ради СОТ, яке відбудеться 5-6 лютого в Женеві.