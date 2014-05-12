В Одесі впізнали ще одного загиблого 2 травня - журналіста Дмитра Іванова

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив друг загиблого Тимур Сейдаметов.

Іванову було 55 років. Тривалий час він жив один, тому родичі не відразу помітили його зникнення. Він був у числі невпізнаних загиблих, доставлених в морг з Куликова поля.

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«Зараз його потрібно забрати з моргу і по-людськи поховати. Проблема його забрати - немає документів, дружина і син в Америці, мати померла. Давайте поховаємо справжнього одесита і журналіста, з гідністю», - повідомив Сейдаметов.

Іванов тривалий час працював на одеських телеканалах, в основному, вів музичні програми. Музиканти його знали, як Іванoff - знавця рок-музики, активного учасника андеграундного руху.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. У загальному рахунку загинуло 48 осіб.