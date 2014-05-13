Громадські слухання: Торговельно-економічний вимір зовнішньої політики України

Запрошуємо представників ЗМІ на громадські слухання на тему «Торговельно-економічний вимір зовнішньої політики України». Захід відбудеться 16 травня 2014 року з 11-00 по 13-00 в приміщенні фонду “Майдан закордонних справ” (вул. Трьохсвятительська 13, офіс 15).

Порядок денний

1. Сучасний стан зовнішньоекономічної діяльності та очікувані зміни ситуації.

2. Інституційне забезпечення реалізації зовнішньоекономічних інтересів.

3. Основні завдання дипломатичної служби в контексті посилення економічної складової діяльності МЗС України.

Учасники

Торговельно-промислова палата України

Американська торгівельна палата

Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України

Європейська бізнес асоціація

Міжнародний трейд клуб

Національний комітет Міжнародної торгівельної палати

Дипломати високого рангу

Робочі мови

Українська та російська

Акредитація представників ЗМІ до 17:00 15-го травня:

press@mfaua.org або 067 2091772

Довідка:

Благодійний фонд “Майдан закордонних справ” пропонує українцям і світові професійний погляд на зовнішню політику України - адекватні, зрозумілі, ефективні, базовані на непорушності прав людини та раціональному інтересі громадян, бізнесу, суспільства та держави форми і напрямки міжнародної діяльності.

Створення благодійного фонду “Майдан закордонних справ” було зініційовано українськими дипломатами у січні 2014 року. Головою правління Фонду є Богдан Яременко, Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі та за сумісництвом представник України при Організаціі Чорноморського Економічного Співробітництва (2010-2013 р.р.). До складу Наглядової ради Фонду входять Андрій Клименко, директор Таврійського інституту регіонального розвитку, Тетяна Силіна, журналіст-міжнародник, оглядач, тижневик "Дзеркало тижня", Олександр Черненко, голова "Комітет виборців України".