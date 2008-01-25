На Харківщині оголосили штормове попередження

15:01, 25 січня 2008
Суспільство
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Сильний вітер, хуртовини...

Через погіршенням погодних умов у Харківській області оголошене штормове попередження.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації.

За інформацією Управління, в області очікується сильний вітер, хуртовини, налипання снігу, погіршення ситуації на автошляхах.

 

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