Триває конкурс «Сім природних чудес України»

У Тернополі представили чотири об’єкти, які область подає на конкурс «Сім природних чудес України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на презентації заступник голови Тернопільської облдержадміністрації з гуманітарних питань Анатолій ВИХРУЩ.

За його словами, Тернопільщина запропонувала до сімки природних чудес Дністровський каньйон, печери Тернопільщини, заповідники Медобори та Кременецькі гори.

«Ми переконані що один з перших двох об’єктів обов’язково ввійде до сімки. Інакше будемо вважати, що у Києві сидять непрофесіонали. Можливо, за жорстко я сказав, але ми знаємо, що взагалі є в Україні і це буде чудо, якщо каньйон чи печери не потраплять до всеукраїнських чудес», – сказав А.ВИХРУЩ.

Начальник обласного управління туризму Михайло ЛИСЕВИЧ зауважив, що найкращі шанси має Дністровський каньйон, на сплави по якому приїздять чимало туристів. На його думку, за цей об’єкт також голосуватимуть жителі одразу чотирьох областей, через які він проходить. «Наймальовничіша частина каньйону – 250 км – походить через нашу область, тому, гадаю, жителі області активно підтримуватимуть цей об’єкт», – сказав М.ЛИСЕВИЧ.

За його словами, на конкурс від області хотіли запропонувати одразу кілька печер, зокрема «Оптимістичну» – найдовшу печеру в Україні, довжина лабіринтів якої – понад 200 км. Однак врешті вирішили всі печери подати як один об’єкт.

Заповідники Медобори та Кременецькі гори, на думку М.ЛИСЕВИЧА, заслуговують на увагу своєю рідкісною флорою і фауною. Загалом у них є 45 видів унікальних рослин і 15 видів тварин, які занесені у Червону книгу.

Як повідомили на презентації, у разі включення одного із запропонованих об’єктів до «Семи природних чудес України», Тернопільщина отримає безкоштовну інформаційну підтримку цього об’єкту на державному рівні. Також, за даними М.ЛИСЕВИЧА, будуть виділятися державні та грантові кошти на впорядкування цих об’єктів. Начальник обласного управління туризму також зауважив, що після такої промоції ці об’єкти стануть більш привабливими і для інвесторів.

Окрім представлення своїх природних об’єктів Тернопільщина, за словами А.ВИХРУЩА, ініціюватиме проведення всеукраїнського конкурсу на визначення сімки духовних центрів України.

«Всіх більше тягне до природи. Це добре, але не треба забувати і про духовність. У нас в області є дуже багато намолених храмів, є Почаїв, Зарваниця. І це все теж треба популяризувати», – сказав він.

Довідка УНІАН. Метою проекту «Сім природних чудес України» є пропагування унікального природного світу України і привернення уваги до об’єктів, що мають перспективу стати цікавими не лише для українського, а й для закордонного туристичного товариства.

У конкурсі братимуть участь геологічні об’єкти, озера, річки, природні масиви тощо.

За умовами акції, до 1 лютого 2008 року відбудеться визначення 100 номінантів. 7 лютого ці 100 об’єктів буде оприлюднено. 7 липня 2008 року розпочнеться інтернет-голосування на офіційному сайті, а визначення переможців акції відбудеться 21 серпня.