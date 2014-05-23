У відділення «Нової пошти» у Білій Церкві прийшла посилка c димовими гранатами

Як повідомили у відділі міліції Білої Церкви, в чергову частину зателефонував місцевий житель і повідомив, що на місцеве відділення «Нової пошти» надійшла посилка з вибуховою речовиною. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти.

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Під час одержання 24-річним жителем Володарського району цих ящиків, які надійшли з Хмельницького, правоохоронці підійшли до молодого чоловіка і запропонували відкрити ящики в їх присутності. У посилці міліціонери виявили ручні димові гранати РДК-2Б загальною кількістю 119 одиниць.

Хлопець затриманий і доставлений в міліцію, де дає пояснення про походження і цілі використання гранат.

Речові докази вилучені та направлені на експертизу.

Слідчим відділом Білоцерківського міськвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу («незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами»). Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.