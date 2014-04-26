У Луганську в міліцію добровільно здали цілий арсенал

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, серед зданого – кілька пістолетів, 4 гранати і більше сотні набоїв до різних видів зброї.

В управлінні зазначили, що чоловіки відмовилися повідомити, де вони взяли зброю.

В УЗГ розповіли, що сьогодні, 26 квітня, до Жовтневого райвідділу міліції Луганська надійшло повідомлення про те, що кілька громадян виявили бажання добровільно здати зброю. Троє мешканців Луганщини та житель Дніпропетровська на автомобілі під’їхали до стаціонарного посту ДАІ і повідомили, що в них є зброя та боєприпаси, які б вони хотіли добровільно видати органам влади.

Читайте такожУ Києві знайшли понад мільйон бойових набоїв іноземного виробництва«Серед виданого – 3 пістолети Макарова, 3 гранати Ф-1 і 1 граната РГД, а також близько 140 набоїв до різних видів зброї. Чоловіки послалися на Конституцію України і відмовилися повідомити, звідки в них ця зброя», - йдеться у повідомленні.

Інформація про подію зареєстрована в Жовтневому райвідділі Луганського міськуправління міліції, додали в УЗГ.