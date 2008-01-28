Колишня дружина Могилевича зникла після допиту

Ольга Шнайдер, колишня дружина затриманого в Москві кримінального авторитета Семена Могилевича, зникла. Останній раз її місцеположення було відоме минулої п`ятниці, 25 січня - цього дня її допитували правоохоронні органи. Після цього вона перестала відповідати на дзвінки на мобільний, і родичі Шнайдер не знають, де вона знаходиться, повідомляє "Коммерсант".

Увечері 25 січня в ЗМІ з`явилися повідомлення про затримання Ольги Шнайдер. За версією слідства, вона була причетна до фінансових махінацій, у яких звинувачують її колишнього чоловіка Могилевича і власника мережі магазинів "Арбат Престиж" Володимира Некрасова, заарештованого одночасно з ним. Згодом правоохоронні органи спростували інформацію про затримання Ольги Шнайдер і уточнили, що її було викликано на допит.

При цьому, в найближчий день Могилевичу і Некрасову будуть пред`явлені офіційні звинувачення в ухилянні від сплати податків на суму близько 50 мільйонів рублів.

Некрасов і Могилевич були арештовані24 січня 2008 року. Останній знаходиться в розшуку впродовж декількох років. Він, за даними правоохоронних органів, мав відношення до скандалу навколо Bank of New York, через який нібито відмивалися гроші "російської мафії". ФБР і спецслужби Великої Британії підозрюють цього Могилевича в причетності до наркоторгівлі, контрабанди і навіть спроби незаконного продажу радіоактивних матеріалів.

У деяких виданнях з`явилася інформація про те, що влада США може зажадати екстрадиції Могилевича. При цьому офіційно відповідний запит поки не надходив.

Лента.ру