У Москві затримали невловимого кримінального авторитета Могилевича

У Москві разом з власником мережі магазинів "Арбат Престиж" Володимиром НЕКРАСОВИМ затримана людина, відома правоохоронним органам всього світу як Семен МОГИЛЕВИЧ. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За цими даними, С.МОГИЛЕВИЧ і В.НЕКРАСОВ є фігурантами в рамках однієї кримінальної справи. Затримали їх теж разом, передає NEWS.ru.

Останкінській суд, який дав санкцію на арешт В.НЕКРАСОВА, також санкціонував і арешт С.МОГИЛЕВИЧА, відзначило джерело.

Як розповіла РІА "Новости" керівник прес-служби Мосміськсуду Ганна УСАЧОВА, суд узяв під варту консультанта компанії "Евергейт" Сергія ШНАЙДЕРА, 1946 року народження. Це одне з імен С.МОГИЛЕВИЧА, відзначає NEWS.ru.

Раніше деякі джерела повідомляли, що з В.НЕКРАСОВИМ затриманий ще один "відомий бізнесмен" - вихідець з України. Проте про масштаб діяльності цього бізнесмена ніхто не підозрював.

МОГИЛЕВИЧ-ШНАЙДЕР підозрюється по частині другої статті 199 Кримінального кодексу РФ - "ухилення від сплати податків і зборів з організацій в особливо крупному розмірі". Ця стаття передбачає максимальне покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

За даними слідства, в квартирі консультанта був вилучений акт податкової перевірки ТОВ "Арбат Престиж".

В.НЕКРАСОВ і С.ШНАЙДЕР були затримані увечері 23 січня поблизу одного з міжнародних торгових центрів. За версією слідства, В.НЕКРАСОВ "в період з січня 2005 року по грудень 2006 року шляхом внесення до податкових декларацій свідомо помилкових відомостей, ухилився від сплати податків організації на суму 49 млн. 511 тис. рублів». Як пояснив адвокат, в цей період В.НЕКРАСОВИМ щодня здійснювалася величезна кількість операцій. Слідство вважає, що підозрюваний уклав операції з постачальниками - компаніями-одноднівками нібито порушуючи закон.

Як відзначає NEWS.ru., С.МОГИЛЕВИЧ відомий в кримінальних колах Росії і зарубіжжя як "Дон Сименон" і "Людина з сімома обличчями".

Спецслужби багатьох країн розшукували його впродовж декількох десятиліть. У нього декілька громадянств. С.МОГИЛЕВИЧ кілька разів міняв прізвища і на даний час його офіційним прізвищем є "ШНАЙДЕР".

С.МОГИЛЕВИЧ був оголошений ФБР в розшук. У США він звинувачувався в шахрайстві, рекеті і відмиванні грошей.

С.МОГИЛЕВИЧУ 61 рік, він з Києва. Згідно з даними з орієнтування ФБР - курець, важить майже 136 кг. Одержав диплом економіста в Львівському університеті. За даними правоохоронних органів, на початку 1970-х був пов`язаний з люберецьким (валюта), а згодом з солнцевським угрупованням. Двічі був судимий в Росії. У 1990 році емігрував до Ізраїлю, потім переїхав до Угорщини. До 1992 року став громадянином Росії, України, Ізраїлю, Угорщини. У середині 1990-х придбав частку в Інкомбанку.

Є в списку людей, розшукуваних ФБР, за передбачувану участь у махінаціях з акціями YBM Magnex International, Inc., яка коштувала інвесторам компанії 150 млн. доларів. У США С.МОГИЛЕВИЧА звинувачують також в рекеті, шахрайстві, відмиванні грошей.

У 1998-1999 роках через рахунок в Bank of New York, що належав С.МОГИЛЕВИЧУ, пройшло 10 млрд. доларів. У США та Ізраїлі підозрюють, що вони пішли на фінансування транспортування зброї та наркотиків. У дослідженні за замовленням американського National Institute of Justice говориться, що С.МОГИЛЕВИЧ контролює мережу повій в нічних клубах Будапешта і Праги.