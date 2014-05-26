Завтра в Україні грози, град і шквали

Про це повідомляє погодний портал opogode.ua.

Місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі сильні зливи, грози, град та поривчастий вітер.

В Києві очікуються місцями дощі, грози, при грозах можливий град та поривчастий вітер. Температура повітря вночі +16 +18, вдень +29 +31 градус.

У західній частині очікуються грозові дощі, в окремих районах град і шквали. Температура повітря вночі +10 +16, удень +23 +28 градусів.

У північних областях дощі, місцями грози, град та поривчастий вітер. Температура повітря вночі +12 +19, вдень +27 +33 градуси.

У центральних областях пройдуть грозові дощі, при грозах град і шквали. Температура повітря вночі +12 +18, вдень +27 +32 градуси.

На сході подекуди очікуються грозові дощі, в окремих районах град і шквали. Температура повітря вночі +13 +19, вдень +28 +33 градуси.

У південній частині подекуди пройдуть грозові дощі, в окремих районах град і шквали. Температура повітря вночі +12 +17, вдень +25 +30 градусів.