Прокуратура закрила справу проти вчительки Ніни Москаленко, яку хотіли виселити з Печерська

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

У відомстві нагадали, що у червні 2012 року на подвір’я будинку жінки за адресою: пров. Землянський, 14 прийшли четверо невідомих, які почали без її дозволу вимірювати земельну ділянку. Між вчителькою та вказаними особами виникла суперечка, у ході якої тілесні ушкодження отримав 27-річний чоловік.

За цим фактом стосовно Москаленко було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 122 Кримінального кодексу України (нанесення тілесних ушкоджень середнього ступеню тяжкості).Читайте такожАдвокат київської вчительки вимагає покарати Тітушка за погром її будинку

У ході досудового розслідування проведено оцінку доказів, зібраних у зазначеному кримінальному провадженні, за результатами якої встановлено, що в діях Москаленко був відсутній умисел на заподіяння тілесних ушкоджень потерпілому.

Зважаючи на це, органом досудового слідства під процесуальним керівництвом прокуратури Печерського району винесено постанову про закриття вказаного кримінального провадження у зв’язку з відсутністю в діях Москаленко складу злочину.

Як повідомляв УНІАН, Москаленко мешкає в будинку в центрі Києва, біля Ботанічного саду. За інформацією ЗМІ, землю під будинком у вчительки намагалися відібрати невідомі. Орієнтовно ділянку розміром 20 соток на Печерських пагорбах оцінюють у 3 млн доларів.

Жінці належить 2/3 будинку, власник ще третини невідомий. Проте від цього власника на адресу Москаленко почали надходити вимоги продати йому її частину будинку. Вчителька з цим не погодилися, і тоді їй почали погрожувати невідомі.Читайте такожВчительку, яка погрожувала себе спалити, суд таки викинув на вулицю

Незважаючи на численні заяви Москаленко про напади, правоохоронці доказів злочину не знайшли. Водночас міліція порушила стосовно неї низку кримінальних справ.

29 квітня 2013 року було відкрито кримінальне провадження за фактом пошкодження будинку, в якому проживає Москаленко.