В армію призвуть 1308 киян

Відповідно до вимог директиви начальника Генерального штабу - Головнокомандуючого збройними силами, відправлення молодого поповнення до лав ЗС та інших формувань із збірного пункту Київського міського військового комісаріату триватиме до 31 липня.

Читайте такожПризовники ЗСУ не задіяні в антитерористичній операції

«На нас скоєний жорстокий напад, і тепер ми повинні завжди бути напоготові. Міська влада максимально сприятиме формуванню лав ЗС. Крім того, необхідно налагодити роботу призовних комісій з головним управлінням МВС у Києві. Це дозволить вчасно укомплектувати команди призовниками і в цілому виконати завдання захистити державу», - сказав перший заступник голови Київської міської держадміністрації Богдан Дубас.

Як повідомляв УНІАН, після військової агресії Росії щодо України Верховна Рада 17 квітня прийняла постанову про відновлення призову в ЗС.