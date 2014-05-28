Кличко з нареченою чекають на первістка - ЗМІ

Про це повідомляє ТСН з посиланням на джерела видання US Weekly.

Останній вихід у світ Панеттьєрі зробила місяць тому - коли прилетіла до Німеччини на бій Володимира проти Алекса Лієпаї. Тоді журналісти не помітили животик у Хайден, хоча дівчина вибрала досить обтисле вбрання.

Як відомо, Панеттьєрі носить обручку з діамантом - подарунок Володимира Кличка на заручини. Але весілля закоханим довелося відкласти через складну суспільно-політичну ситуацію в Україні.

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38-річний Кличко і 24-річна Панеттьєрі почали зустрічатися в 2009 році після знайомства на одній з вечірок. У 2011 році вони вирішили розлучитися, але навесні 2013 року возз'єдналися і оголосили громадськості про те, що збираються поєднувати себе шлюбом.