Жителів Луганська попросили не виходити з дому

Сьогодні вранці в місті почалася стрілянина біля управління Луганського прикордонного загону. У своєму зверненні до громадян виконком Луганської міської ради просить городян не панікувати, зберігати спокій і бути обережними.

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«Звертаємося до мешканців обласного центру з проханням не виходити з дому без крайньої необхідності, не наражати себе на небезпеку і уважно стежити за своїми дітьми. Особливо це стосується луганчан, які проживають в кварталах: Мирний, Ольховський, Степовий, Зарічний, Південний. Просимо також утриматися від поїздок в цю частину міста», - йдеться у зверненні виконкому Луганської міської ради.

В даний час в Луганську йде бій між прикордонниками і терористами.