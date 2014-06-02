Жителів Луганська попросили не виходити з дому

10:46, 02 червня 2014
Суспільство
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Міська влада просить жителів Луганська не виходити з дому без нагальної потреби і не піддаватися паніці.

Жителей города просят не выходить из домов / REUTERS

Сьогодні вранці в місті почалася стрілянина біля управління Луганського прикордонного загону. У своєму зверненні до громадян виконком Луганської міської ради просить городян не панікувати, зберігати спокій і бути обережними.

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«Звертаємося до мешканців обласного центру з проханням не виходити з дому без крайньої необхідності, не наражати себе на небезпеку і уважно стежити за своїми дітьми. Особливо це стосується луганчан, які проживають в кварталах: Мирний, Ольховський, Степовий, Зарічний, Південний. Просимо також утриматися від поїздок в цю частину міста», - йдеться у зверненні виконкому Луганської міської ради.

В даний час в Луганську йде бій між прикордонниками і терористами.

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