У Кіровограді горіла дев`ятиповерхівка

О 00 год. 50 хв. 29 січня у м. Кіровоград у дев`ятиповерховому будинку, у коморах, несанкціоновано побудованих на сходових клітинах, виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежею знищено речі, що зберігалися у коморах. О 04 год. 23 хв. відділеннями державної пожежної охорони МНС пожежу ліквідовано. Під час гасіння пожежі із задимленої зони виведено 46 мешканців будівлі. Жертв та постраждалих немає. Попередня причина пожежі - підпал невідомою особою.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Кіровоградській області.