У львівському СІЗО помер власник мережі аптек Зіновій Доктор

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби у Львівській області, 1 червня об 11.40 у львівському СІЗО на 68-му році життя від гострої коронарної недостатності помер Зіновій Доктор.

Як повідомив у коментарі УНІАН львівський журналіст по кримінальній тематиці, редактор газети «Ратуша» Микола Савельєв, «власник мережі аптек "Доктор" Зіновій Доктор перебував у СІЗО, оскільки оскаржував вирок в апеляційному порядку».

Як повідомляв УНІАН. 5 червня 2008 року у Львові під час спецоперації міліція затримала власника мережі аптек, де торгували наркотичними засобами, зокрема трамадолом, Зиновія Доктора. Під час обшуку в одному з його будинків вилучили 56 тис. капсул трамадолу.

У 2011 році Зиновія Доктора засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В цілому, по справі проходили 10 осіб, серед яких син Зіновія Доктора Юрій Доктор. Іншим обвинуваченим суд призначив позбавлення волі на строк 4-6 років з конфіскацією майна. Юрій Доктор отримав 7 років позбавлення волі.

Зіновій Доктор володів у Львові 11 приватними квартирами, які перетворив на склади для зберігання наркотичних засобів. Після обшуків правоохоронці припинили діяльність 8 аптек, які входили в мережі «Доктор» і «Юлій».