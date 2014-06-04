В Україні створено Раду міжнаціональної згоди

Як розповів міністр культури Євген Ніщук, були розроблені 2 постанови: одна про створення Ради міжнаціональної злагоди і друга постанова про заснування посади урядового уповноваженого з питань етнонаціональної політики при Кабінеті міністрів. «Сьогодні остаточно були прийняті ці 2 постанови», - сказав міністр.

За його словами, урядовий уповноважений буде прирівняний до посади заступника міністра культури і зможе на міждержавному рівні опікуватися етнонаціональною політикою. Як зазначив Євген Ніщук, призначати на цю посаду буде прем'єр-міністр, уточнивши, що нову посаду може обійняти Геннадій Друзенко. Раду міжнаціональної згоди, за його словами, очолить віце-прем'єр з питань гуманітарної політики Олександр Сич.