О 16.30

10 червня 2014 року

у приміщенні Інституту історії України НАН України (м.Київ, вул. М.Грушевського, буд. 4, 2 поверх, актова зала), відбудеться круглий стіл на тему: «Історична спадщина Сходу і Півдня у формуванні ідентичності українського народу». Під час заходу будуть оприлюднені наукові факти та викриття планомірного насадження імперської російської ідеї існування «Малоросії» і знищення української самосвідомості у південно-східних регіонах України.

Учасники: Ігор Тодоров (д.і.н., проф., Донецький національний університет), Тарас Гончарук (д.і.н., проф., Одеський національний університет ім.І.Мечнікова), Світлана Арабаджи (к.і.н., Маріупольський державний університет), Олена Сапицька (к.і.н. Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля), Юлія Барабаш (к.і.н. Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля), Марина Козирева (к.і.н., Миколаївський національний університет імені В.Сухомлинського).

Контактна особа: Олександр Реєнт (044)278-02-38, (050)900-06-80.