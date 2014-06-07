В центрі Одеси пройшов дівочий велопробіг.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 60 дівчат зібралися у Міському саду, звідки проїхали на велосипедах різних марок, включаючи спортивні, через центральні вулиці міста - до Морського вокзалу, де зробили фото на пам`ять.

Всі дівчата були одягнені в яскраві сукні, деякі тримали парасольки для захисту від сонячних променів.

Читайте такожУ Сумах влаштували велопробіг за єдність України

Як пояснила організатор велопробігу Оксана Тарасюк, дівчата організувалися через соціальні мережі. Мета заходу - привернути на себе увагу жителів цього міста, показати, що велосипед - красивий, екологічно чистий і зручний вид транспорту.

Дівчат супроводжували також на велосипедах чоловіки, як вони пояснили, з метою безпеки.