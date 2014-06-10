У лікарнях залишаються троє українців, які постраждали в ДТП у Польщі

Троє громадян України, які постраждали в ДТП у Польщі, залишаються у польських лікарнях.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив генеральний консул України у Кракові Віталій Максименко, зауваживши, що стан двох найтяжче поранених жінок залишається "важким, але стабільним".

За його словами, вчора з лікарні була виписана ще одна українка, яка зазнала більше психологічних, ніж фізичних травм. Вона стала другим пасажиром мікроавтобуса, що вже залишили Польщу.

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Як сказав Максименко, правоохоронцям уже вдалося ідентифікувати всіх жертв аварії, і тіла загиблих будуть доставлені додому в найближчі кілька днів.

"Ми думаємо, що у середу-четвер вони всі вже будуть в Україні", - сказав він.

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Максименко відзначив, що польська влада надала психологічну підтримку родичам загиблих, які прибули до Польщі для упізнання близьких, та самим постраждалим, які вижили в цій аварії. "Психолог, який працював з ними, розмовляв українською", - зауважив він. Крім того, польська сторона надала безкоштовне житло, забезпечила їх триразовим харчуванням і покриє частину витрат на доставку тіл загиблих в Україну. Транспортування загиблих забезпечить Івано-Франківська облдержадміністрація.

Генконсул повідомив, що аварія забрала життя чотирьох жінок і трьох чоловіків віком від близько 30 до 50 років. Серед загиблих - 41-річний водій мікроавтобуса.

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Як повідомляв УНІАН, 5 червня у Польщі на автомагістралі А4 сталося зіткнення мікроавтобуса з українськими номерами та автомобіля дорожньої служби. Постраждали 12 пасажирів українського мікроавтобуса та один працівник дорожньої служби. Семеро українців загинули на місці ДТП, а п'ятеро були госпіталізовані. Всі жертви аварії є жителями Івано-Франківської області, що працювали у Чехії.