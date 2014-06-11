Кабмін затвердив обсяг держзамовлення у ВНЗ

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

Згідно з постановою, уряд затвердив обсяги державного замовлення на прийом і випуск фахівців з вищою освітою та перелік державних замовників. У тому числі, для Міністерства освіти і науки затверджено обсяг державного замовлення на прийом молодших спеціалістів - 59,4 тис. чол., бакалаврів - 98,7 тис. чол.; спеціалістів і магістрів - 55,5 тис. і 33 тис. чол. відповідно.

Таким чином, кількість місць державного замовлення розподілятиметься конкурсною комісією МОН серед вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, на конкурсних засадах.

Читайте такожКримські студенти зможуть перевестися в інші українські вузи - ГриневичВ цьому році розподіл місць державного замовлення буде здійснюватися за 45 галузях знань, 290 спеціальностями ОКР (освітньо-кваліфікаційний рівень-молодший спеціаліст, 152 напрямами ОКР бакалавр, 470 спеціальностями ОКР спеціаліст та 496 спеціальностями ОКР магістр.

В останні п'ять років розміщення державного замовлення за напрямами (спеціальностями), здійснюється з урахуванням профільності вищих навчальних закладів.