Через бойкот російські виробники втрачають українських покупців

Такі результати дослідження оприлюднила компания GfK Ukraine, відзначивши, що це дані за квітень у порівнянні з березнем. У вартісних показниках регіональні відмінності виявилися значнішими: жителі центру країни витратили на російські товари у квітні на 24% менше, ніж за попередній місяць, кияни та жителі заходу - на 16%, споживачі східних областей - на 6%, півночі - на 1%, повідомляє радіо "Свобода".

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Лише на півдні країни (без урахування Криму) було зафіксовано зростання витрат на товари російського виробництва на 1%, проте загалом у країні у квітні витрати домогосподарств на 60 категорій товарів, які аналізують у дослідженні, збільшилися проти попереднього місяця на 9%.

Відповідно до даних споживчої панелі GfK Ukraine, найактивніше бойкот російських товарів підтримала молодь віком до 30 років, серед якої кількість покупців російських товарів впала на 13%, тоді як у групі 50-59 років таких було 6%, а серед тих, кому за 60 років - на 3%.

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Громадська кампанія з бойкоту російських товарів розпочалась у березні, під час подій у Криму. До бойкоту закликали у соціальних мережах, у різних містах України тривали й акції на підтримку бойкоту.