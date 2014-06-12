Група москвичів виступила за незалежність України від "путінської Росії"

10:54, 12 червня 2014
Суспільство
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У середу в Москві пройшли 2 мітинги, один з яких був на підтримку дій Росії в Україні, другий - проукраїнський.

Группа москвичей провела проукраинский митинг / фото lenta-ua.net

Так, на Суворовській площі відбувся мітинг, зібраний лідером ЛДПР Володимиром Жириновським в підтримку терористів, що діють на сході України, повідомляють "Новини Донбасу".

Одночасно з ним в місті відбувся мітинг москвичів, які виступили за незалежність України від "путінської Росії". Мітинг в підтримку Українивідбувся біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Група москвичів з українським і російським прапорами, одягнена у національні українські костюми, зібралася біля пам'ятника, щоб висловити слова солідарності з Україною і повну підтримку українцям у боротьбі за нове майбутнє, справедливу Україну, за незалежність від "путінської Росії".

Також москвичі записали відеозвернення до українців, яке завершили словами "Слава Україні. Героям слава!"

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