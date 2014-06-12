МЗС очікує рішення про початок другої стадії лібералізації віз з ЄС 23 червня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в.о. міністра закордонних справ Андрій Дещиця.

”Ми завершили першу фазу діалогу про безвізовий режим і 27 травня Європейська комісія рекомендувала перехід до другої фази. Очікуємо, що офіційно це рішення буде ухвалено на засіданні Ради ЄС 23 червня”, - сказав Дещиця

Як повідомляв УНІАН, 23 травня єврокомісар Сесілія Малстром запропонувала Єврокомісії перейти до другої - останньої - фази Плану дій щодо візової лібералізації, після завершення якого громадяни України зможуть їздити до країн ЄС без віз.

27 травня в Представництві ЄС в Україні повідомили, що Єврокомісія схвалила рішення про перехід України до другої фази лібералізації візового режиму з Євросоюзом.

Як зазначалося в повідомленні, Єврокомісія дійшла висновку, що Україна створила всі необхідні законодавчі, політикові та інституційні рамки та досягла відповідності вимогам першої фази візового діалогу. А тому можна розпочинати другу фазу, в рамках якої Європейська комісія перевірятиме виконання всіх цих правил.

Сьогодні, 12 червня, глава Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський зазначив, що в ЄС ще не ухвалили остаточного рішення про перехід України до другої фази візової лібералізації.

“Є позитивне ставлення про перехід до другої фази, але кінцеве рішення ще не прийнято. Я думаю, що воно має бути прийнято вже зараз. Якщо це дійсно буде зроблено, то в нас є хороші перспективи, щоб перейти повністю на безвізовий режим до кінця цього року”, - сказав Томбінський.