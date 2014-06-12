У ЄС ще не прийняли рішення про перехід України до другої фази візової лібералізації - Томбінський

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав глава Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Є позитивне ставлення про перехід до другої фази, але кінцеве рішення ще не прийнято. Я думаю, що воно має бути прийнято вже зараз. Якщо це дійсно буде зроблено, то в нас є хороші перспективи, щоб перейти повністю на безвізовий режим до кінця цього року”, - сказав Томбінський.Читайте такожВидача шенгенських віз українцям у 2013 році зросла вдвічі

За словами Томбінського, Європейська комісія дала позитивну оцінку першої фази плану дій візової лібералізації. Він зазначив, що перший етап візової лібералізації стосувався ухвалених законодавчих рішень, а другий етап полягає в роботі установ, які відповідають за ті, чи інші законодавчі аспекти.

“Після цього ми можемо перейти до третьої фази, що означатиме вже сам безвізовий режим”, - сказав Томбінський.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня єврокомісар Сесілія Малстром запропонувала Єврокомісії перейти до другої - останньої - фази Плану дій щодо візової лібералізації, після завершення якого громадяни України зможуть їздити до країн ЄС без віз.Читайте такожТомбінський не виключає запровадження безвізового режиму для українців до кінця поточного року

27 травня в Представництві ЄС в Україні повідомили, що Єврокомісія схвалила рішення про перехід України до другої фази лібералізації візового режиму з Євросоюзом.

Як зазначалося в повідомленні, Єврокомісія дійшла висновку, що Україна створила всі необхідні законодавчі, політикові та інституційні рамки та досягла відповідності вимогам першої фази візового діалогу. А тому можна розпочинати другу фазу, в рамках якої Європейська комісія перевірятиме виконання всіх цих правил.