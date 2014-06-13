На Сумщині СБУ затримала автомобіль з партією газет сепаратистського змісту

Про це УНІАН повідомили в прес-групі УСБУ в Сумській області.

«Співробітники СБУ на трасі «Суми-Київ» затримали легковий автомобіль, в багажнику якого було виявлено тисячу примірників газети сепаратистського змісту «Новороссия». Встановлено, що водій автомобіля, приватний підприємець, погодився за гроші перевезти до Києва друковану продукцію, не поцікавившись змістом газет», – йдеться в повідомленні.

У СБУ встановили, що ці примірники газети за вказівкою керівництва самопроголошеної «Донецької народної республіки» були направлені в регіони України для поширення серед місцевих жителів з метою стимулювання активності проросійськи налаштованих громадян, а також для виправдання терористичної активності сепаратистів на сході України.

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«Наразі співробітники СБУ встановлюють осіб, причетних до поширення незаконної друкованої продукції», – наголошується в повідомленні.