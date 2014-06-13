У Києві невідомі вдерлися у помешкання батьків ведучої 1+1

Про це ведуча написала на своїй сторінці в Фейсбук.

"Перевернули ВСЕ! На перший погляд, що зникло, незрозуміло, бо повний безлад. Документи на місці. Можливо, шукали гроші і дорогоцінності, але їх не було. На фоні всіх подій в країні, це, звичайно, дрібниця. Але коли нишпорять в квартирі твого дитинства, це так огидно", - написала Падалко.

Ведуча повідомила, що на момент нападу батьків у квартирі не було.

За словами Єгора Соболєва, нападники нічого не взяли, навіть ноутбук.