У Києві невідомі вдерлися у помешкання батьків ведучої 1+1
23:05, 13 червня 2014Суспільство
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Посеред білого дня невідомі вдерлися до квартири батьків ведучої 1+1 Марічки Падалко на вулиці Гончара у Києві.
Невідомі вдерлися до квартири батьків Марічки Падалко / facebook
Про це ведуча написала на своїй сторінці в Фейсбук.
"Перевернули ВСЕ! На перший погляд, що зникло, незрозуміло, бо повний безлад. Документи на місці. Можливо, шукали гроші і дорогоцінності, але їх не було. На фоні всіх подій в країні, це, звичайно, дрібниця. Але коли нишпорять в квартирі твого дитинства, це так огидно", - написала Падалко.
Ведуча повідомила, що на момент нападу батьків у квартирі не було.
За словами Єгора Соболєва, нападники нічого не взяли, навіть ноутбук.
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