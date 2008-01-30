Голова ДПАУ не хоче ліквідовувати податкову міліцію всупереч Програмі уряду

Податкова міліція залишиться в структурі Державної податкової адміністрації України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ДПАУ Сергій БУРЯК сьогодні журналістам.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра фінансів України Віктора ПИНЗЕНИКА, Мінфін вивчає варіант підпорядкування йому податкової міліції.

Нагадаємо, в Програмі діяльності Кабінету міністрів «Український прорив» сказано, що уряд у перспективі має намір ліквідувати податкову міліцію. Цей пункт міститься в розділі про стратегію реформування податкової системи України на середньострокову перспективу.