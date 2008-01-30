У Сімферополі багато ринків, ресторанів, гаражів стоять на підземних газопроводах

Під час прокурорської перевірки дотримання законодавства було виявлено грубі порушення в діяльності відкритого акціонерного товариства «Кримгаз».

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Криму, ці порушення можуть стати причинами трагедій, на кшталт тієї, що сталася 13 жовтня 2007 року в Дніпропетровську.

«Встановлено, що в 39 багатоповерхових будинках не проводився ремонт замочних кранів на газопроводах. У результаті прибудови приміщень в 20 багатоповерхівках немає доступу до роз`ємних з`єднань в місцях розміщення замочних арматур. Це означає, що в разі пошкодження газопроводу не можна буде оперативно припинити газопостачання», – сказали в прокуратурі, відзначивши, що в Сімферополі багато об`єктів, зокрема ринки, ресторани, кафе, гаражі і майстерні, розташовані на підземних газопроводах.

У даний час прокуратура Сімферополя проводить перевірку у порядку статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України – дії відповідальних посадових осіб перевіряються на наявність у них складу злочину.

У «Кримгаз», а також у Головне управління МНС України в Криму направлено подання про усунення виявлених порушень, про ситуацію поінформовано Раду міністрів автономії.