Тимошенко: хто пройшов цей легендарний шлях - треба давати Героя України

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про намір запровадити в Україні європейську систему дозволів на проектування у будівничій галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила під час виступу на Всеукраїнському форумі «Влада і бізнес - партнери» у Києві.

“Окремо ми займаємося земельними питаннями та питаннями дозволів на проектування. Це жахлива ситуація. За різними концепціями, від 300 до 600 підписів потрібно зібрати, щоб пройти цей легендарний шлях. Після цього потрібно кожному, хто його пройшов, давати Героя України. Тому що пройти його практично неможливо. Значна кількість підприємців загибаються на половині цього шляху”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр повідомила, що уряд зараз розробляє пакет законопроектів про внесення змін до законів, які “не просто спрощують ті процедури, а роблять їх настільки лаконічними, як це є в Європейському Союзі”.

“А там (у ЄС – УНІАН) відповідальність за дотримання стандартів при проектуванні несе проектна організація, а не 100 дозвільних структур, які дають свої підписи. Тому ми будемо переходити до такої системи, у тому числі спрощуючи процедури отримання несільськогосподарської землі на прозорих умовах”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.