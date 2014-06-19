У Торезі загинули не гірники в шахті, а 4 особи в колекторі - уточнення ДСНС

Про це йдеться в уточненому повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій, переданому УНІАН.

Попередня причина загибелі – отруєння аміачними випарами, поінформували в ДСНС.

«О 13:15 18 червня у колекторі стічних вод на території колишнього заводу, під час несанкціонованої різки металу, загинуло 4 особи. Попередня причина загибелі – отруєння аміачними випарами», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожДонеччина: чоловіки загинули під час робіт у колекторіО 14:00 співробітники відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля тіла загиблих підняли на поверхню.

Остаточна причина смерті людей встановлюється, повідомили в ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Держслужбі з НС повідомляли, що загибель 4 осіб сталася в підземній споруді теплотраси шахти «ім. Кисельова» через отруєння рудничним газом.