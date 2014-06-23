На Рівненщині бізнесмени подарували ЗСУ автобуси для перевезення бійців у зону АТО

На Рівненщині приватні перевізники вирішили подарувати збройним силам транспорт, який зможе возити бійців з полігонів та військових частин у зону АТО і назад, - йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

Усі рівненські бізнесмени, що займаються перевезенням людей, зібрали з кожної своєї маршрутки по 2 тис грн. Таким чином назбирали 700 тис грн і закупили не нові, але на ходу, автобуси та маршрутки.

Читайте такожБулатов привіз бійцям АТО спортивний одяг, футбольні м'ячі та ракетки для тенісу

Уже найближчим часом буси поїдуть на Схід. Зараз для них готують водіїв-військовослужбовців.

Рівненські перевізники сподіваються, що їхню ініціативу підтримають колеги і з інших регіонів країни.