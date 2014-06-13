На Рівненщині судитимуть начальника міліції, який дозволив Сашку Білому побити прокурора

Як передає кореспондент УНІАН, підсумки досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно начальника Рівненського РВ УМВС сьогодні на прес-конференції оприлюднив прокурор Рівненської області Сергій Кубрак

За його словами, слідством установлено, що 27 лютого посадовець перебував у приміщенні районної прокуратури. Туди прибула група людей на чолі з тодішнім керівником «Правого сектору» в Західній Україні Олександром Музичком (Сашком Білим). Він з публічною демонстрацією зброї висловив прокурору брутальні образи та застосував до нього грубу фізичну силу.Читайте такожЗасідання ТСК щодо розслідування загибелі Сашка Білого не відбулося через відсутність кворуму

«Вчинив удушення шиї краваткою, поштовхи в область грудної клітки та удари в голову. Внаслідок таких незаконних дій працівник прокуратури отримав тілесні ушкодження. Начальник райвідділу міліції не вжив жодних заходів до запобігання та припинення протиправних дій, затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події», - зазначалося на прес-конференції.

«У ході судового розслідування встановлена й роль колишнього начальника УМВС в області, який перед тим, як спрямувати представників ЗМІ до прокуратури, зустрівся з Олександром Музичком і запланував цей візит, щоб зняти на камеру. Тільки я не знаю з якою надалі метою. Ці кадри були поміщені в Інтернеті, що спричинило такий резонанс і стало приводом для інформаційної війни, мовляв ми неспроможні навести лад в державі», - сказав Кубрак.

За його інформацією, на даний час начальник районної міліції усунутий з посади. Справу щодо нього направлено до суду. Стосовно ж причетності начальника УМВС проводиться перевірка.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2014 року до приміщення прокуратури Рівненського району прибула група громадян на чолі з координатором громадського руху «Правий сектор» у Західній Україні і Олександром Музичком. Він висловлював брутальні погрози та застосовував до працівника прокуратури грубу фізичну силу. За вказаним фактом слідчими Рівненського міського відділу УМВС України в Рівненській області було розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв).

4 березня народний депутат Геннадій Москаль звернувся до в.о. міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та в.о. генерального прокурора Олега Махніцького з вимогою покласти край безчинствам на Рівненщині Олександра Музичка, відомого як Саша Білий.Читайте такожАгенти ФСБ намагалися встановити контакт із Сашком Білим - СБУ

25 березня стало відомо, що під Рівним невідомі вбили Музичка. Пізніше в МВС повідомили, що він був смертельно поранений під час затримання правоохоронцями. Активісти «Правого сектору» вважають, що Сашка Білого "планомірно вбили" працівники спецпідрозділу і звинувачують в цьому міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Водночас у прокуратурі, посилаючись на висновки експертиз, повідомили, що Музичко випадково застрелився з пістолета ПМ під час спроби бійців “Сокола” його затримати. У Верховній Раді України створено Тимчасову слідчу комісію із розслідування обставин загибелі Музичка.