Одесу відвідав перший у сезоні лайнер-тисячник

Як повідомляє Думская.нет з посиланням на прес-службу порту, теплохід Balmoral (217м, прапор Багамських островів) прибув до Одеси з Варни (Болгарія). На його борту 1143 пасажира, в основному - англійці. На 18.00 заплановано відхід на Констанцу (Румунія).

Читайте такожЗамість Криму: де чекають туристівСудно 1988 року побудови у 2007 році пройшло процедуру «подовження шляхом додавання серединної секції». Після цієї операції, яку провели на одній з верфей Гамбурга, довжина корпусу лайнера була збільшена з 187 до 217,6 метрів; пасажиромісткість збільшилася на 186 осіб.

Раніше Balmoral вже відвідував Одесу. Останній раз - у 2000 році. Правда, тоді теплохід носив інше ім'я - Сrown Odyssey. У квітні 2012-го Balmoral став знаменитим на весь світ - коли теплохід повторив рейс знаменитого «Титаніка», приурочений до 100-річчя аварії.

Нагадаємо, окупація Криму і провал туристичного сезону на півострові можуть дати суттєвий поштовх для розвитку іншим курортним містам України.