На Полтавщині ведмідь відкусив руку 12-річній дівчинці

Сьогодні в селі Ісківці (Лубенський район) ведмідь, якого місцевий житель тримав у клітці, відкусив руку 12-річній дівчинці.

Про це повідомив начальник відділу зі зв'язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області.

За його словами, дитина просунула руку в клітку, щоб пригостити ведмедя печивом, проте звір відреагував по-своєму - відкусив руку по лікоть.

Читайте такожТуристка, якій акула відкусила руку, померла

Дитина госпіталізована до лікарні. Стан дівчинки - важкий.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Читайте такожИТАР-ТАСС

Читайте такожКиївщина: ротвейлер відкусив господарю руку, чоловік помер

Зазначається, що ведмедя утримували в клітці на території бази відпочинку. Клітка була обгороджена металевою сіткою, в якій був отвір 89х74 см, що дозволяє до неї пройти. За попередніми даними слідчого відомства, п'ятирічна дочка співробітниці бази відпочинку протиснула через отвір руку в клітку, і хижак відкусив їй китицю.

Слідчі встановлюють обставини НП і перевіряють правомірність утримання дикої тварини на території бази відпочинку.